Військовий пенсіонер наводив на Одесу ракети і дрони

Служба безпеки України затримала агента фсб, який коригував удари по Миколаєву та Одесі і формував нову агентурну мережу країни-агресора.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Військовий пенсіонер із Миколаївської області потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до Росії ще до повномасштабної війни.
Після початку російського вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу рашистам чоловікові пообіцяли «евакуацію» в росію з подальшим вирішенням його матеріальних питань.
За вказівкою російського спецслужбіста агент розвідував локації Сил оборони, по яких рашисти планували завдати повітряних ударів із використанням дронів і ракет.
Також зрадник проводив дорозвідку на місцях «прильотів», щоб проінформувати фсб про наслідки ворожих атак.
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Крім того пенсіонер підшукував «кандидатів у нові агенти рф». Для цього він намагався використати своїх знайомих – колишніх правоохоронців, у яких розпитував про настрої чинних співробітників.
Контррозвідники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання. Йому повідомили про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.