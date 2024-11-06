Військовий пенсіонер наводив на Одесу ракети і дрони

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Військовий пенсіонер із Миколаївської області потрапив у поле зору окупантів під час своїх поїздок до Росії ще до повномасштабної війни.

Після початку російського вторгнення на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу рашистам чоловікові пообіцяли «евакуацію» в росію з подальшим вирішенням його матеріальних питань.

За вказівкою російського спецслужбіста агент розвідував локації Сил оборони, по яких рашисти планували завдати повітряних ударів із використанням дронів і ракет.

Також зрадник проводив дорозвідку на місцях «прильотів», щоб проінформувати фсб про наслідки ворожих атак.

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Крім того пенсіонер підшукував «кандидатів у нові агенти рф». Для цього він намагався використати своїх знайомих – колишніх правоохоронців, у яких розпитував про настрої чинних співробітників.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка за місцем проживання. Йому повідомили про підозру в держзраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.