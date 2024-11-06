Анекдот дня: чи варто Софочці поміняти зачіску?

Доброго ранку, одесити і не тільки! І нехай за вікном уже потроху холоднішає, головне, щоб у душІ (та й у дУші, напевно, теж) завжди було тепло, світло і затишно. А що для цього треба? Позитивний настрій! А вже його-то з величезним задоволенням, як водиться, готове забезпечити «Одеське життя». Почніть день з посмішки разом із порцією одеських анекдотів.
– Льовочко, як ти думаєш за те, щоб мені зачіску поміняти – волосся назад зачесати?
– Софочка, ти шо, таки здуріла? Іде волосся, а йде твій зад?!!
***
У крісло до незнайомих перукарів мадам Рабінович завжди сідає зі словами:
– Дівчата! Завтра чоловік із в’язниці виходить. 8 років за подвійне вбивство відсидів. Хочу бути гарною для нього.
І що ви собі думаєте? Такі ще жодного разу ніде погано не підстригли…
***
– Софочка, і що показало УЗД?
– Воно показало, що таки буде весілля!
***
– Перш ніж оголосити заповіт пана Рабиновича, я хотів би поставити запитання його вдові: мадам, чи не вийдете ви за мене заміж?..
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