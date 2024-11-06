Анекдот дня: чи варто Софочці поміняти зачіску?

– Льовочко, як ти думаєш за те, щоб мені зачіску поміняти – волосся назад зачесати?

– Софочка, ти шо, таки здуріла? Іде волосся, а йде твій зад?!!

***

У крісло до незнайомих перукарів мадам Рабінович завжди сідає зі словами:

– Дівчата! Завтра чоловік із в’язниці виходить. 8 років за подвійне вбивство відсидів. Хочу бути гарною для нього.

І що ви собі думаєте? Такі ще жодного разу ніде погано не підстригли…

***

– Софочка, і що показало УЗД?

– Воно показало, що таки буде весілля!

***

– Перш ніж оголосити заповіт пана Рабиновича, я хотів би поставити запитання його вдові: мадам, чи не вийдете ви за мене заміж?..

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