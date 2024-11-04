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Одесити здивували ставленням до Пушкіна: результати соцопитування

Одесити здивували ставленням до Пушкіна: результати соцопитування

В Одесі майже 40% місцевих жителів висловили негативне ставлення до російського поета Олександра Пушкіна. Про позитивне ставлення до цієї історичної постаті заявили 28%.

Про це свідчать результати нового дослідження Українського інституту національної пам’яті. 

Згідно з опитуванням 26,5% респондентів висловили “повністю негативне” ставлення до поета, а ще 13,3% – “скоріше негативне”.

 При цьому повністю позитивно до Пушкіна ставляться лише 17,2% опитаних одеситів, та 11% – скоріше позитивно.

Дослідження проводилося влітку-восени 2024 року методом телефонного інтерв’ю серед репрезентативної вибірки дорослого населення Одеси. Загалом було опитано 310 респондентів різного віку та статі.

А як Пушкін ставився до України та Одеси, читайте та дивіться у публікацїї “Одеського Життя”: Олександр Пушкін: що писав російський поет та чому його твори просували в українських містах (відео)

Повні дані опитування

Ставлення одеситів до Пушкіна:

  • повністю негативне — 26,5%;
  • скоріше негативне — 13,3%;
  • у чомусь негативне, у чомусь позитивне — 28,8%;
  • скоріше позитивне — 11%;
  • повністю позитивне — 17,2%;
  • не знаю такого — 0,6%;
  • важко відповісти — 2,6%.

Ще за темою: Чи потрібен Пушкін в Одесі: опитування одеситів про знесення пам’ятника (відео)

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