Одесити здивували ставленням до Пушкіна: результати соцопитування

В Одесі майже 40% місцевих жителів висловили негативне ставлення до російського поета Олександра Пушкіна. Про позитивне ставлення до цієї історичної постаті заявили 28%.
Про це свідчать результати нового дослідження Українського інституту національної пам’яті.
Згідно з опитуванням 26,5% респондентів висловили “повністю негативне” ставлення до поета, а ще 13,3% – “скоріше негативне”.
При цьому повністю позитивно до Пушкіна ставляться лише 17,2% опитаних одеситів, та 11% – скоріше позитивно.
Дослідження проводилося влітку-восени 2024 року методом телефонного інтерв’ю серед репрезентативної вибірки дорослого населення Одеси. Загалом було опитано 310 респондентів різного віку та статі.
А як Пушкін ставився до України та Одеси, читайте та дивіться у публікацїї “Одеського Життя”: Олександр Пушкін: що писав російський поет та чому його твори просували в українських містах (відео)
Повні дані опитування
Ставлення одеситів до Пушкіна:
- повністю негативне — 26,5%;
- скоріше негативне — 13,3%;
- у чомусь негативне, у чомусь позитивне — 28,8%;
- скоріше позитивне — 11%;
- повністю позитивне — 17,2%;
- не знаю такого — 0,6%;
- важко відповісти — 2,6%.
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