Чи є різниця між відкритими та закритими пляжами в Одесі – фотофакт

Ну що, одесити та гості міста, дочекалися? Не встигло й літо закінчитися, як надумала наша влада кілька пляжів для відвідин відкрити. А втім, чи є для когось різниця, відкритий пляж чи закритий? Таким питанням став один з місцевих Телеграм-каналів. І які результати?