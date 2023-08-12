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Чи є різниця між відкритими та закритими пляжами в Одесі – фотофакт

Чи є різниця між відкритими та закритими пляжами в Одесі – фотофакт

Ну що, одесити та гості міста, дочекалися? Не встигло й літо закінчитися, як надумала наша влада кілька пляжів для відвідин відкрити. А втім, чи є для когось різниця, відкритий пляж чи закритий? Таким питанням став один з місцевих Телеграм-каналів. І які результати?

Кумедний фотофакт оприлюднив сьогодні канал «Одеса ІНФО». На фото – два пляжі: один, який з сьогоднішнього дня офіційно відкритий, а другий – досі закритий. Ну, як «закритий»… Зважаючи на все, не дуже хвилює відпочиваючих заборона.

Як кажуть, знайдіть десять відмінностей:

Відкритий та закритий одеські пляжі data-lazy-srcset=

«Очікувано між «закритими» та відкритими пляжами Одеси різниці немає», – підбиває підсумок автор публікації.

До речі, раніше ситуацією на одеських пляжах цікавилося й «Одеське життя». Про це наші фоторепортажі:

Фото Анастасії Єпур

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