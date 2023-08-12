В Одесі офіційно відкрили 6 пляжів – опубліковано список

З сьогоднішнього дня, суботи, 12 серпня 2023 року, в Одесі офіційно відкрито «зони для купання та оздоровлення». Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами голови ОВА, наказ про доступ людей до моря підписано спільним з командувачем оперативного стратегічного угрупування військ «Одеса».

Також він опублікував перелік перших відкритих пляжів. Це:

пляж Калетон;

Інклюзивний пляж;

муніципальний пляж (район 14 Фонтану);

пляж «Ікра»;

пляж «Чайка»;

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

При цьому Кіпер запевнив: згодом у міру проходження перевірок список доповнюватиметься.

Головам районної адміністрації та меру Одеси доручено особисто проінспектувати зазначені пляжі.

Перебування на вказаних пляжах дозволено з 08:00 до 20:00.

При цьому знаходитися на пляжі під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах та хвилеломах), а також поза зонами для купання заборонено.

Також під забороною вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб.

Як повідомлялося раніше, офіційно відкрити одеські пляжі влада збиралася з 10 серпня.

Водночас зазначимо, що наявність чи відсутність офіційного дозволу на відвідування пляжів ніколи не були на заваді одеситам та гостям міста, про що свідчать фоторепортажі «Одеського життя»:

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Фото Анастасії Єпур