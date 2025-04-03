Про це в інтерв’ю журналістам розповіла кліматолог Віра Балабух.

За її словами, безсніжна зима призводить до того, що рослинні залишки не перегнивають і легко займаються при високих температурах та вітрі. Щоб зменшити ризик пожеж, важливо своєчасно прибирати суху рослинність і бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Експерти також рекомендують облаштовувати спеціальні протипожежні смуги навколо населених пунктів та регулярно проводити просвітницьку роботу серед населення. Окрім пожеж, з цих же причин загрожують пилові бурі, що можуть негативно вплинути на здоров’я людей.

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