Прогноз погоди в Одесі на 3 квітня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-9°С тепла, вдень вона підніметься до 12-14°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 3 квітня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 12-17°С.
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Фото Анни Баратинської