Про це розповіла юрист громадської організації «Десяте квітня» Олена Федорова.

Масштабна пожежа на озері Китай біля села Василівка Кілійської громади почалася ще 23 березня і тривала вчора. За словами Олени, через вітер пожежа швидко поширилася на великій території і могла перекинутися на будинки людей.

«На місці суцільне пекло. Поруч будинки. Пожежники сказали, що якби вітер дув в інший бік, пожежа перекинулася б і на будинки людей», – зазначила жінка.

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За словами громадської діячки, місцеві жителі знають, хто спровокував пожежу, і сподівається на справедливе розслідування.

«Безліч тварин жили тут: фазани, пелікани… Пташки будували гнізда з пташенятами, лиси, жабки, черепахи, змії. Багато із них сьогодні загинули, завдяки тільки одній людині, яка скоїла цей злочин!» – написала Олена.

У Головному управлінні ДСНС подію поки що не коментували.

Раніше ми з посиланням на науковців повідомляли, що плавні на Одещині горітимуть і далі, але рішення проблеми є.