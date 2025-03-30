Про це в інтерв’ю журналістам розповіла кліматолог Віра Балабух.

За її словами, коротші та тепліші зими призводять до зменшення запасів снігу, що впливає на рівень води в річках та озерах, які живляться снігом. Це може спричинити дефіцит водних ресурсів, особливо у сільському господарстві. Варто ретельно планувати використання води та адаптуватися до нових кліматичних умов.

Експерти рекомендують впроваджувати сучасні технології зрошення та підтримувати екологічні ініціативи, що сприяють збереженню водних ресурсів. Також варто враховувати, що теплі зими спричиняють збільшення пожежної небезпеки і посилюють проблему пилових бур.

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