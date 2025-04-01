Про це в інтерв’ю журналістам розповіла кліматолог Віра Балабух.

Кліматолог пояснила, що через глобальне потепління такі ночі будуть ставати дедалі частішими.

Це може негативно вплинути на самопочуття людей, особливо літніх і тих, хто має хронічні захворювання. Щоб легше переносити спеку, рекомендується проводити більше часу у прохолодних приміщеннях та уникати перебування на сонці в обідні години.

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Окрім цього, варто більше уваги приділити зволоженню організму: пити достатню кількість води, уникати солодких та алкогольних напоїв, які можуть посилити зневоднення. Крім спеки, через зміну клімату зростає ймовірність сильних гроз, граду і навіть пилових бур, особливо у південних областях.

Нагадаємо, сьогодні, у вівторок, 1 квітня 2025 року, в Одесі та Одеській області очікується відносно тепла погода з помірним вітром.