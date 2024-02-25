Будинок на одеській Картамишевській: настав час прощатися (фоторепортаж)

Внаслідок «чергового» ракетного смертельного дарунка рашистів, та ще й передноворічного, цей будинок Картамишевській, 14 став ще однією раною міста.

Жахливі наслідки перед очима й сьогодні.

Але ця історія тепер має продовження. Будинок на Картамишевській будуть зносити.

Відповідний тендер опублікований на сайті opendatabot.ua, у розділі «Тендери».

Демонтаж будівлі здійснюватиме компанія «Спец-Буд-Техніка», яка днями підписала договір із муніципальним департаментом із благоустрою міста. Демонтаж коштуватиме понад шість мільйонів гривень. До речі, на паркані біля будинку вже вивішена об’ява про його ліквідацію.

Відновленню будинок не підлягає. До того, він став небезпечним для будинків, що знаходяться поруч.

Як виглядає будинок, точніше, те, що від нього залишилось, зараз – дивіться на наших фото:

Що ж до самого будинку на Картамишевській, 14, то він був збудований наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя. Належав Меєру Канелю. Тоді, наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя, будувався як прибутковий будинок…

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Фото авторки