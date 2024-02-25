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Будинок на одеській Картамишевській: настав час прощатися (фоторепортаж)

Будинок на одеській Картамишевській: настав час прощатися (фоторепортаж)

Старий будинок на Молдаванці… Він обнесений парканом, та ніхто, проходячи Картамишевською, не питає: «Що тут сталося?». Стався прильот. Як наслідок – руїни… А тепер прийшов час прощатися зі старим будинком. Його будуть зносити.

Внаслідок «чергового» ракетного смертельного дарунка рашистів, та ще й передноворічного, цей будинок Картамишевській, 14 став ще однією раною міста.

Жахливі наслідки перед очима й сьогодні.

Одесский дом на Картамышевской после прилета
Одесский дом на Картамышевской, руины
Одесский дом на Картамышевской
Одесский дом на Картамышевской, 14
Последствия прилета на Молдаванке

Але ця історія тепер має продовження. Будинок на Картамишевській будуть зносити.

Відповідний тендер опублікований на сайті opendatabot.ua, у розділі «Тендери».

Тендер на снос дома на Картамышевской в Одессе

Демонтаж будівлі здійснюватиме компанія «Спец-Буд-Техніка», яка днями підписала договір із муніципальним департаментом із благоустрою міста. Демонтаж коштуватиме понад шість мільйонів гривень. До речі, на паркані біля будинку вже вивішена об’ява про його ліквідацію.

Одесский дом на Картамышевской, объявление о сносе
Одесский дом на Картамышевской, что осталось после обстрела
Руины дома на Молдаванке
Одесский дом на Картамышевской, последствия прилета
Одесский дом на Картамышевской, груда камней

Відновленню будинок не підлягає. До того, він став небезпечним для будинків, що знаходяться поруч.

Як виглядає будинок, точніше, те, що від нього залишилось, зараз – дивіться на наших фото:

Одесский дом на Картамышевской, восстановлению не подлежит
Руины дома на Картамышевской в Одессе
Руины дома на Картамышевской, 14 в Одессе
На Картамышевской в Одессе, руины старого дома
Дом на Картамышевской в Одессе огородили забором

Що ж до самого будинку на Картамишевській, 14, то він був збудований наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя. Належав Меєру Канелю. Тоді, наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя, будувався як прибутковий будинок…

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Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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