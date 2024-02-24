Атака дронів: як діставали з-під завалів поранених одеситів (фото, відео)

Під час атаки уламки одного із збитих дронів впали на одноповерховий житловий будинок (старий житловий фонд) у Приморському районі. Через вік будівлі та її конструкцію це призвело до сильних руйнувань. До того ж спалахнула пожежа.

В результаті один одесит загинув на місці, йому було 70 років. Трьох поранених жінок дістали з-під завалів та шпіталізували. Але стан у всіх тяжкий – у постраждалих сильні опіки та множинні переломи.

Як розбирали завали, діставали звідти поранених і гасили вогонь, видно з фотографій та відео, опублікованих Одеським обласним управлінням ДСНС України в Одеській області.

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