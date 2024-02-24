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Атака дронів: як діставали з-під завалів поранених одеситів (фото, відео)

Атака дронів: як діставали з-під завалів поранених одеситів (фото, відео)

Після атаки російських безпілотників увечері 23 лютого 2024 року в Одесі загинула одна людина та троє постраждали. Як відкопували та евакуювали поранених, показали одеські рятувальники.

Під час атаки уламки одного із збитих дронів впали на одноповерховий житловий будинок (старий житловий фонд) у Приморському районі. Через вік будівлі та її конструкцію це призвело до сильних руйнувань. До того ж спалахнула пожежа.

В результаті один одесит загинув на місці, йому було 70 років. Трьох поранених жінок дістали з-під завалів та шпіталізували. Але стан у всіх тяжкий – у постраждалих сильні опіки та множинні переломи.

Постраждалу дістають із завалів

Одеситку, що постраждала після російської атаки, дістають з-під завалів.

Як розбирали завали, діставали звідти поранених і гасили вогонь, видно з фотографій та відео, опублікованих Одеським обласним управлінням ДСНС України в Одеській області.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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