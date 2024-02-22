На честь убитого російською ракетою лоцмана назвали катер

Як повідомляє прес-служба АМПУ, у середу, 21 лютого 2024 року, на лоцманському катері «Лоцман Сурін» підняли державний прапор.

Цей катер АМПУ передали французькі партнери, а колектив філії «Дельта-Лоцман» виступив з ініціативою назвати судно на честь загиблого товариша.

Лоцман першого класу Сергій Сурін загинув під час виконання своїх службових обов’язків 8 листопада 2023 року в результаті ворожої ракетної атаки на цивільну портову інфраструктуру порту «Південний». Йому було 43 роки, з яких 15 років він працював лоцманом. Колеги запам’ятали його як висококваліфікованого та досвідченого спеціаліста своєї справи.

У церемонії з підйому державного прапора взяли участь рідні Сергія Суріна, а також керівництво АМПУ та філія «Дельта-Лоцман».

Голова ДП «АМПУ» Юрій Литвин передав сім’ї загиблого фото катери та пам’ятні документи Адміністрації судноплавства про присвоєння лоцманському катеру імені Сергія Суріна.

За відданість справі та мужність під час виконання завдань Указом Президента України Сергія Суріна посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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