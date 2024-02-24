Новини Одеси та Одеської області

Скільки загиблих та в якому стані постраждалі після нальоту дронів на Одесу (фото)

Скільки загиблих та в якому стані постраждалі після нальоту дронів на Одесу (фото)

Одна людина загинула і трьох поранено після атаки безпілотників камікадзе на Одесу ввечері 23 лютого 2023 року. Про стан постраждалих розповіли в обласній військовій адміністрації.

Вечір 23 лютого 2023 року видався непростим для мешканців Одеси. Російські агресори другий день поспіль атакували місто дронами-камікадзе. Уламки одного з них впали на одноповерховий житловий будинок у Приморському районі. Це призвело до сильних руйнувань та займання.

постраждала жінка на каталці

Одеські рятувальники та медики евакуювали постраждалу

В результаті один одесит загинув, трьох доправили до лікарень міста у тяжкому стані. Олег Кіпер, який очолює Одеську обласну військову адміністрацію, розповів, що жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та тяжкий опіковий шок, її дочка 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та численні переломи кісток.

Рятувальники стоять навкруги постраджалоъ

Рятувальники відкопують і дістають із завалів одеситку, поранену в результаті російської атаки.

Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, зазнала термічних опіків 40% п.т. та переломи кінцівок.

Загинув 70-річний чоловік.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати