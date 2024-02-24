Скільки загиблих та в якому стані постраждалі після нальоту дронів на Одесу (фото)

Вечір 23 лютого 2023 року видався непростим для мешканців Одеси. Російські агресори другий день поспіль атакували місто дронами-камікадзе. Уламки одного з них впали на одноповерховий житловий будинок у Приморському районі. Це призвело до сильних руйнувань та займання.

В результаті один одесит загинув, трьох доправили до лікарень міста у тяжкому стані. Олег Кіпер, який очолює Одеську обласну військову адміністрацію, розповів, що жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та тяжкий опіковий шок, її дочка 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та численні переломи кісток.

Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, зазнала термічних опіків 40% п.т. та переломи кінцівок.

Загинув 70-річний чоловік.

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