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В Одесі загинули люди: подробиці та наслідки атаки дронів 22 лютого (фото)

В Одесі загинули люди: подробиці та наслідки атаки дронів 22 лютого (фото)

Троє людей загинули в Одесі ввечері 22 лютого після того, як уламки збитого дрона впали на прибережне підприємство та викликали пожежу.

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одеську область ударними дронами типу “Shahed-131/136”.

Свою атаку рашисти посилили ракетами, випустивши їх з літаків тактичної та стратегічної авіації, яка знаходилася над акваторією Чорного моря.

Були використані ракети типу Х-31П та Х-22. Жодна з них, на щастя, до берега не долетіла: всі вони впали в море. За формулюванням військових – ракети втратили бойову здатність у повітрі.

Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів-камікадзе.

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що один із уражених над морем дронів, впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси. В наслідок цього сталися руйнування та почалася пожежа. Із завалів вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох загиблих. Наразі пожежу загашено і пошуково-рятувальна операція завершена.

Про те, як проходила російська атака, “Одеське Життя” докладно розповідала за цим посиланням: Вибухи та стрілянина в Одесі: ППО відбиває російську атаку

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Редакція ПРОФІЛЬ

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