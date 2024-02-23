Тривога в Одесі: чути як працює ППО, стрілянина та вибухи

Тривогу 23 лютого оголосили о 20:43. Вже через 15 хвилин моніторингові канали почали повідомляти про напрямок руху дронів: Курортне, Латовка, Чорноморськ, Південний.

Але при таких повідомленнях треба розуміти, що дрони маневрують і часто змінюють курс, щоб заплутати сили протиповітряної оборони, які захищають небо регіону.

О 21:20 з’явилася інформація про наближення великої групи дронів до Доброслава, але через 10 хвилин вони змінили курс на північ, прямуючи до кордонів області. При цьому частина“Шахедов”, за попередньою інформацією, були збиті.

Але вже приблизно в 21:35 в передмістях і в самій Одесі стало гучно, захисники неба відкрили вогонь по ворожих цілях. Через 10 хвилин виникла пауза, про результати полювання за “Шахедами” поки що не повідомляється.

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“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та повідомляти читачам перевірену та безпечну для Сил оборони інформацію про обстріл Одеси.