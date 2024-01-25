єВідновлення: як одеситам отримати компенсацію за знищене війною житло

Як повідомили у мерії Одеси, сьогодні рішенням виконкому власникам ще трьох знищених квартир затверджено надання компенсації, після чого вони отримують житлові сертифікати. Власники ще 34 квартир оформляють документи та заяви на отримання компенсації.

Як отримати житловий сертифікат

По-перше, потрібно встановити на смартфоні останню версію програми “Дії”, вибрати електронну послугу «єВідновлення» та подати там заяву про знищене нерухоме майно. До речі, таку заяву можна подати у паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг.

Після цього експерти виїжджають на місце, досліджують будинок чи квартиру та приймають відповідне рішення, чи може цей будинок (квартира) бути відремонтованим та придатним для життя чи підлягає повному демонтажу.

Спеціальна комісія, створена міською радою, розглядає заяву, вносить дані до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та визначає суму компенсації. Сума сертифікату розраховується комісією за формулою, затвердженою Кабміном.

Житловий сертифікат надходить заявнику в “Дії” або електронною поштою. Після цього у додатку слід подати заявку про бронювання коштів на сертифікат. Їх можна використовувати для придбання нового житла протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, доведеться знову бронювати.

Перед покупкою нерухомості за сертифікатом слід звернутися до Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, щоб припинити право власності на знищене житло. Також слід звернутися до нотаріуса для посвідчення купівлі нового будинку та вказати сертифікат як спосіб оплати. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця.

Сам сертифікат можна використовувати протягом п’яти років, але продавати придбане в такий спосіб житло не дозволяється протягом п’яти років.

У ніч на 25 січня ворожі дрони росії вкотре атакували житлові будинки Одеси. На жаль, останнім часом по цивільній інфраструктурі міста «прилітало» вже не один раз. Тільки під час ракетного обстрілу 29 грудня було пошкоджено 21 будівлю, а 5 осіб тоді загинули. Новини про нові руйнування приходять майже щотижня. Як зараз живуть у постраждалих будинках? Про це дізнавалася “Одеське життя”.