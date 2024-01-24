В Одесі виплатили першу компенсацію за зруйноване житло: хто отримав

Про це повідомив телеграм-канал “Одеського життя”.

Валерія Козаченко та її бабуся Наталія Миколаївна вже реалізували житловий сертифікат та придбали нову квартиру. Це перша одеська родина, яка отримала компенсацію за знищене внаслідок ракетно-дронових атак росіян житло за державною програмою “Відновлення”.

Мер Одеси Геннадій Труханов привітав одеситів із новосіллям.

“Для міських служб це теж був перший досвід. І я радий, що разом нам удалося все організувати в найкоротші терміни», – зазначив мер.

Програма євідновлення функціонує в Україні з минулого року. Спочатку було розроблено та запрацював механізм надання державної компенсації за пошкоджене, а потім і знищене майно.

Для отримання компенсації необхідно подати заяву, яку за встановленою процедурою розглядає комісія міської ради, розраховує розмір компенсації, а Виконавчий комітет її затверджує.

Як повідомляло “Одеське життя”, у ніч на 23 липня 2023 року росія вкотре обстріляла Одесу. Ця атака на місто стала однією з найпотужніших за весь час війни. Внаслідок комбінованого удару постраждала велика кількість житлових будинків, освітніх закладів та пам’яток архітектури.