«Я безхатько з двома дітьми»: як після атак рф живуть мешканці постраждалих будинків в Одесі?

Воду вичерпував сам Труханов

Останній поверх ЖК «Мілос» загорівся ввечері 28 грудня під час чергової атаки «шахедів». Управителька жилого комплексу Ольга Лєсніченко згадує, як на місце швидко приїхали всі відповідні служби й навіть сам мер, Геннадій Труханов, допомагав вичерпувати воду з підлоги після гасіння пожежі.

«Коли спрацювала пожежна сигналізація, ліфти зупинилися, але всі пішки оперативно піднялися на 16-й поверх. До 4-ї ранку більшість наслідків влучання вже була прибрана», – розказує Ольга.

Хоч би двір прибрали

Зовсім інша ситуація склалася на Картамишівській, 14: одразу після влучання ракети, ранком 29 грудня, тут теж були представники мерії та ОВА, але через тиждень після руйнування комунальники навіть не прибрали внутрішній двір. Хоча це – найменше з того, що зараз переживають його мешканці.

Кому – відновлення, а кому – дуля з маком

У «Мілосі» ліквідацією пошкоджень займається його будівник – компанія «Гефест»: у ЖК встановили нові вікна та роблять ремонт на поверсі. За словами Ольги Лєсніченко, мешканці вже подали документи на компенсацію збитків за програмою єВідновлення.

Руйнація на Картамишівській набагато значніше: замість двох поверхів фасаду – просто повітря. Але так виглядає не весь будинок. За словами мешканців, його бокові частини постраждали набагато менше й спочатку їх навіть обіцяли відремонтувати, але з рештою просто видали людям плівку для вікон.

«Комунальники не допомагали нам плівку клеїти. Поліція сказала ні в якому разі не чіпати вікна зсередини, а у мене не перший поверх, тобто я заклеїти вікна ззовні взагалі не можу», – розповідає власниця однієї з квартир Анастасія Павленко.

Мешканці кажуть: зверталися до Хаджибейської райадміністрації з приводу відновлення вікон та даху, але після Нового року виявилося, що відновлювати влада нічого не збирається.

«Перші три дні говорили, що у нас буде капітальний ремонт, що робитимуть дах, стіни зшиватимуть, а потім різко все перегралося», – каже мешканка бокової частини будинку Наталія Нізельська.

Замість ремонту – виселення

Мешканці Картамишівської кажуть, що райадміністрація та КП «ЖКС «Хмельницький» відмовили людям у компенсаціях через ніби знесення всього будинку, а не тільки його фасадної частини. Але на той час результатів будівельної експертизи ще не було.

«Заступник директора ЖКС нам сказав: «Ми зараз дах зробимо, а будинок знесуть. І нащо ми гроші витратимо? Але коли я попросила подивитися експертизу, мені сказали, що вона ще не готова», – каже Анастасія Павленко.

Результати експертизи надійшли тільки 9 січня, хоча виселятися людей почали просити ще с 4-го числа.

«Нам сказали, щоб ми терміново збирали речі та виселялися. На запитання: «Куди?», відповіли: «Це наші проблеми», – говорить Наталія Нізельська.

Багатодітні сплять на підлозі

За словами мешканців Картамишівської, їх сусіди – багатодітна родина з 4 дітьми – після ракетного удару вимушена була ночувати просто у бомбосховищі. Потім людям надали маленьку кімнату у комуналці, але це зробила не влада, а небайдужі одесити.

«Кімната у них дуже маленька. Я їм привезла надувний матрац, бо батьки сплять просто на полу. Дітям потрібно вчитися, а у них там навіть стола немає. Ми організували невеличку парту зі стільцями», – розповідає волонтерка Аліса Петренко, яка допомагає постраждалим.

«Я безхатько з двома дітьми»

Багатьом виселятися нікуди, й люди до останнього залишаються на Картамишівській попри те, що у будинку вимкнули світло, газ та воду.

«Ночувати йдемо в тепле місце, гріємося та повертаємося назад», – каже мешканець будинку Ігор Нестор.

Деякі люди намагалися виселитися до морозів. 7 січня збирала речі й Вікторія Зісько. За словами жінки, 2013 року в її парадній був капремонт, і стіни укріпили арматурою та бетоном, тож вони майже не пошкодилися й вона могла б жити тут і далі, якби влада допомогла із дахом.

«У моїй квартирі, за винятком вибитого скла та зірваної люстри – лише маленька тріщина на стіні. Це все підлягає відновленню! Але я з’їжджаю, бо нам відмовилися робити дах. Почнуться опади – і все зіпсується. Жити мені нема де: дякую, що добрі люди прихистили. Я на сьогодні можу сказати, що я бомж із двома дітьми», – у відчаї казала Вікторія ще до снігопаду.

Деяким мешканцям прийшлося ночувати у напівзруйнованому будинку навіть у мороз. За їхніми словами, після опадів навіть у більш-менш непошкоджених частинах будівлі вода протекла з даху аж до підвалу.

Чи то люди самі винні?

Ми спитали пресслужбу одеської мерії, чому постраждалим на Картамишівській, 14 не допомагають із тимчасовим житлом, але нам відповіли, що люди за допомогою просто не зверталися:

«Станом на 12.01.2023 за допомогою в наданні тимчасового житла звернулась 1 сім’я, яку було заселено у відповідне приміщення, звернення від інших не надходили. З мешканцями цього будинку проведено неодноразові зустрічі та роз’яснення щодо порядку відселення», – йдеться в офіційній відповіді.

Але наша редакція передала міськраді контакти ще трьох родин з Картамишівської, які попросили по допомогу в отриманні тимчасового житла. За словами працівників мерії, з людьми вже зв’язалися особисто. Міськрада нагадує, що для отримання тимчасового житла мешканцям Картамишівській, 14 потрібно звернутися до Хаджибейської районної адміністрації із документами, що посвідчують особу, та правоустановчими документами на зруйноване житло. Детальні контакти: вул. Генерала Петрова, 22, кабінет 117, робочі дні: пн-пт, з 09:00 до 17:00; телефони: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Дехто – просто без документів

Але звернутися по допомогу навіть у такому випадку можуть не всі. Наприклад, всі документи мешканця 25 квартири Олексія Колодія просто замуровані у фасаді.

«Двері сильно перекошені, якщо я спробую їх відчинити, все може обвалитися, бо верхні поверхи тиснуть на коробку. Через вогкість одну із зовнішніх стін вже почало «роздувати», як міхур. Я не ризикну туди заходити, ДСНС – теж. Нам сказали, що ми зможемо забрати цінні речі тільки коли почнеться знесення», – розповідає Олексій.

Мешканці владі не довіряють

Експертиза від 9 січня постановила – будинок рекомендовано знести повністю. Але його мешканці цьому висновку не зовсім довіряють.

«Мене дуже здивувало, що експертиза була чомусь приватна. Чиї інтереси вона представляє, нікому не відомо», – каже Ігор Нестор.

Мешканці Картамишівської, 14 надали нам копію експертизи. З документів видно, що огляд будинку проводив Володимир Вараниця — минулий директор в ОК «ЖБК «ЮГСПЕЦСТРОЙ – 77». За його висновком, демонтувати необхідно усю будівлю, отже «відновлення її функціональності згідно з цільовим призначенням економічно недоцільно». У звіті згадують і про нещодавній ремонт бокових парадних, але експертиза вважає, що будинок був в аварійному стані навіть до ракетної атаки.

«Діло рук самих потопельників»

Справа Картамишівської, 14 яскраво показує, що комунікація чиновників із постраждалими далеко не ідеальна: люди почуваються кинутими у біді та не довіряють владі, яка різко змінює «правила гри». На відміну від ЖК «Мілос», старенький будинок на Молдаванці не може відремонтувати велика компанія. Але хто сказав, що після знесення жодна велика компанія не побудує тут новий ЖК?