Програма «єВідновлення»: скільки дадуть українцям за знищене обстрілами житло

В Україні триває прийом заяв на отримання компенсації за повністю зруйноване житло за програмою «єВідновлення».

Як повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, комісії вже обробили близько 500 заявок на загальну суму понад 700 млн. гривень.

Таким чином, за знищене житло кожен постраждалий отримає в середньому близько 1,4 млн гривень.

Міністр також закликав місцеву владу активніше працювати в комісіях з обстеження зруйнованого житла, щоб швидше виділити людям гроші.

«Зараз маємо трохи менше 2000 заяв і очікуємо на зростання їхньої кількості», – повідомив міністр.

Нагадаємо, компенсації надаються у вигляді житлових сертифікатів, заяви приймають лише від одноосібних власників житла.

Якщо у вас виникають питання щодо отримання компенсації, звертайтеся на урядову «гарячу лінію» за номером 15-45 (кнопка 2).

Як повідомляло «Одеське життя», у серпні в Україні стартував другий етап програми «ЄВідновлення». Наразі компенсацію зможуть отримати власники повністю зруйнованого під час війни житла.

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