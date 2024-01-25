В Одесі розгорнули оперативні штаби: де оформити матеріальну допомогу за пошкоджене житло

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

Внаслідок нічної атаки “шахедів” на місто постраждало дві багатоповерхівки в Приморському та Хаджибейському районах міста. На місцях ліквідації наслідків нічного обстрілу мешканцям постраждалих будинків надають консультації щодо пакета документів, який треба зібрати для оформлення матеріальної допомоги та приймають заяви на оформлення допомоги.

У Приморському районі оперативний штаб працюватиме найближчими днями з 8:00 до 17:00 за адресою: просп. Шевченка, 8/4.

Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися до Приморської районної адміністрації за адресою:

вул. Канатна, 134 з 08:30 до 17:30 або за телефоном: (048) 705-75-00.

У Хаджибейському районі штаб працюватиме впродовж найближчих днів з 09:00 до 17:00 за адресою: вул. Прохорівська, 40, корп. 6 (офіс керуючої компанії «Bona Vita»).

Також консультацію можна отримати в Хаджибейській районній адміністрації за адресою:

вул. Генерала Петрова, 22 з 09:00 до 17:00 або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Нагадаємо, пізно увечері, 24 січня, Одесу атакували дрони. Один із них влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси та спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень склінню навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито.