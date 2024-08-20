На Одещині фельдшер “швидкої” здавав ворогові важливу інформацію

Про це повідомили в СБУ та Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік за власною ініціативою допомагав спецслужбам рф – здавав агресору місця дислокації особового складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району.

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Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів вантажних суден у місцевий порт.

Також окупанти сподівалися отримати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

Розвідувальну інформацію фельдшер збирав під час поїздок прибережною територією, зокрема під час викликів «швидкої».

Повідомляється, що чоловіка завербували ще у квітні цього року, коли він публікував антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах.

Як винагороду за свої «послуги» агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону.

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Медпрацівнику повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.