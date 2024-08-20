Новини Одеси та Одеської області

На Одещині фельдшер “швидкої” здавав ворогові важливу інформацію

На Одещині фельдшер “швидкої” здавав ворогові важливу інформацію

В Одеській області викрили ще одного агента фсб. Ним виявився 39-річний фельдшер однієї зі станцій екстреної медичної допомоги в Ізмаїльському районі.

Про це повідомили в СБУ та Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік за власною ініціативою допомагав спецслужбам рф – здавав агресору місця дислокації особового складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району.

Читайте також: В Одесі дівчина в перуці та двоє військових розвідували розташування систем ППО

Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів вантажних суден у місцевий порт.

Також окупанти сподівалися отримати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

Розвідувальну інформацію фельдшер збирав під час поїздок прибережною територією, зокрема під час викликів «швидкої».

затримали фельдшера

Повідомляється, що чоловіка завербували ще у квітні цього року, коли він публікував антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах.

Як винагороду за свої «послуги» агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону.

Читайте також: В Одесі співробітниці кафе коригували удари ворога по місту

Медпрацівнику повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk