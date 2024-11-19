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Готовили теракт на юге: в Одессе задержали подростков – агентов фсб

Готовили теракт на юге: в Одессе задержали подростков – агентов фсб

В Одесі затримали трьох хлопців, які за завданням ФСБ готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Встановлено, що троє одеситів мали здійснювати вибухи та підпали в різних регіонах України. Хлопців затримали після того, як їм вдалося здійснити один підрив у Києві.

За матеріалами справи, у середині листопада цього року 17-річний одесит прибув до Києва, де заклав вибухівку поблизу будівлі одного з державних органів України. Вибуховий пристрій був начинений цвяхами та шурупами, а приводився в дію модулем дистанційного керування.

Встановлено, що хлопець переховувався в орендованих квартирах столиці, а згодом потягом повернувся до Одеси для вчинення нових терактів.

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теракт

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали підривника «на гарячому», коли він придбав «начинку» для ще однієї вибухівки.

теракт

Також було затримано його спільників – двох одеситів віком 15 і 20 років, які підпалювали відділення Укрпошти в Одесі та Миколаєві.

Слідчі встановили, що всі троє хлопців віддалено «замикалися» на одного російського куратора і були завербовані через телеграм-канали.

Двоє старших хлопців нині перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності неповнолітнього учасника групи.

Молодим людям повідомили про підозру в організації теракту та підпалі. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

 

 

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