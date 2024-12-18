В Одеській області російський агент полював за F-16

Про це повідомили в Службі безпеки України.

До агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру) входили 12 агентів, зокрема дезертири ЗСУ, завербовані російською спецслужбою.



Агенти діяли окремо, підпорядковуючись резиденту, який перебував на Дніпропетровщині та використовував фальшиві документи, такі як «посвідчення волонтера» і «активіста-антикорупціонера». Він залучив спільників із Запоріжжя, Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей.

До основних завдань шпигунів входила: розвідка позицій ППО, виявлення військових аеродромів та адрес підприємств, які виробляють засоби боротьби з російськими дронами. Для збору інформації вони залучали знайомих, зокрема військових.

Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок, затримала організатора та повідомила про підозру його ключовим спільникам. Наразі вирішується питання про оголошення підозри іншим учасникам мережі.

За держзраду їм загрожує від 8 років в’язниці до довічного ув’язнення.

Читайте також: В Одесі затримали коригувальника подвійного удару «іскандерами» 15 березня