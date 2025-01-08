Фельдшер «экстренки» наводил ракеты на Одесскую область – дело ушло в суд

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении агента ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары россин по одному из портовых городов Одесской области.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СБУ и Одесской областной прокуратуры.
Согласно материалам дела, 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи был завербован сотрудником ФСБ РФ. Для выполнения задач куратора он передавал координаты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины на территории Измаильского района, а также предоставлял сведения о локации огневых позиций ПВО, защищающей воздушное пространство южного региона.
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В ходе досудебного расследования установлено, что обвиняемый собирал разведывательную информацию в ходе поездок по прибрежной территории, в частности, во время вызовов скорой помощи. Полученные сведения предатель отображал на гугл-карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из ФСБ с помощью одного из мессенджеров.
В качестве вознаграждения за свои «услуги» вражеский агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации в случае захвата региона.
Полученные данные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по территории Подунавья Одесской области.
Российского агента задержали в августе прошлого года.
В настоящее время обвинительный акт относительно задержанного направлен в суд. Он обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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