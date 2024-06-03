Експорт вантажів із портів Великої Одеси досяг довоєнного рівня

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Попри постійні атаки росіян, українським портовикам вдалося обробити 1 тисячу 737 суден. Завдяки об’єднаним зусиллям Уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх працівників портової галузі, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем”, – зазначили в міністерстві.

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Також стало відомо, що порти Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ від початку 2024 року переробили понад 5,5 мільйона тонн вантажів, з яких 4 мільйони тонн склав експорт.

Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця розповів, що українська агропродукція відправляється з України морськими шляхами до близько 40 країн світу.

«Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи… Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної спроможності всіх коридорів”, – зазначив він.

За словами Кислиці, близько 400 мільйонів людей у світі досі залежать від зерна з України.

«Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки. Гуманітарна програма «Зерно з України» слугує гідною ілюстрацією цього,»

– сказав Кислиця.

Нагадаємо, український морський коридор створили після одностороннього виходу російської федерації із зернових угод. Наразі порти Великої Одеси та Дунаю забезпечують 93% експорту продукції українських аграріїв. При цьому росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи в порти України.