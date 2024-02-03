Вантажооборот портів Великої Одеси виходить на довоєнні показники

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, за 6 місяців із портів Одеси, Південного та Чорноморська вийшло 661 судно. Українським морським коридором експортовано 20 млн тонн вантажу до 32 країн світу. З них 14,3 млн. складає продукція українських аграріїв. Таким чином, Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку миру, зазначають у Мінінфраструктурі.

Також повідомляється, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. У січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.

Порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

Як повідомлялося раніше, зараз порти Великої Одеси працюють лише на зерновий коридор: відвантажують агропродукцію. Але у найближчих планах відновити їхню повноцінну роботу.