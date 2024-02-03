Вантажооборот портів Великої Одеси виходить на довоєнні показники

За півроку роботи українського морського коридору вантажообіг одеських портів майже досягнув довоєнних показників. При цьому експорт продовжує зростати.
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, за 6 місяців із портів Одеси, Південного та Чорноморська вийшло 661 судно. Українським морським коридором експортовано 20 млн тонн вантажу до 32 країн світу. З них 14,3 млн. складає продукція українських аграріїв. Таким чином, Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку миру, зазначають у Мінінфраструктурі.
Також повідомляється, що порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. У січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.
Порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.
Як повідомлялося раніше, зараз порти Великої Одеси працюють лише на зерновий коридор: відвантажують агропродукцію. Але у найближчих планах відновити їхню повноцінну роботу.