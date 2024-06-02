Росіяни розповсюджують фейк про знищення українських кораблів в Одесі

В Одесі пролунали вибухи: не виключено «приліт» балістики (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) Сьогодні вранці, у неділю, 2 червня 2024 року одесити почули сигнал повітряної тривоги. І вже за хвилину пролунав вибух. Рашисти атакували місто балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Повідомляється про «приліт». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Скільки пляжів відкриють на Одещині цього літа? Цього року на Одещині офіційно планується відкрити для відвідування 20 пляжів. При цьому більша частина їх буде в Одесі, де простіше забезпечити безпечні умови. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ