Росіяни розповсюджують фейк про знищення українських кораблів в Одесі

У російських так званих ЗМІ поширюється дезінформація нібито про знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України.
Про це повідомляє сьогодні, 2 червня, Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
За інформацією ВМС ЗСУ, прикриваючись намаганням вразити українські кораблі, країна-агресор вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.
Очевидно, мається на увазі удар балістикою по Одесі сьогодні вдень.
«росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Інформація про наявність постраждалих серед цивільного населення уточнюється», – наголошують військові.
У Військово-Морських Силах також уточнюють, що кораблі та катери ВМС ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку.
«Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 31 травня 2024 року російські агресори атакували Одесу ракетою.