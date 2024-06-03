Экспорт грузов из портов Большой Одессы достиг довоенного уровня

Экспорт грузов из портов Большой Одессы достиг довоенного уровня

Еще летом прошлого года россия вышла из Черноморской зерновой инициативы. Несмотря на это Украина наладила работу морского коридора и за 9 месяцев поточного года экспорт грузов через порты Одессы, Южного и Черноморска достиг 50 тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

«Несмотря на постоянные атаки россиян, украинским портовикам удалось обработать 1 тысячу 737 судов. Благодаря объединенным усилиям Правительства, Администрации морских портов Украины, международных партнеров и всех работников портовой отрасли, удалось наладить стабильный экспорт украинской агропродукции морем», — отметили в министерстве.

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Также стало известно, что порты Рени, Измаил, Усть-Дунайск с начала 2024 года переработали более 5,5 миллионов тонн грузов, из которых 4 миллиона тонн составил экспорт.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что украинская агропродукция отправляется из Украины морскими путями в около 40 стран мира.

«Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы… Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров», — отметил он.

По словам Кислицы, около 400 миллионов человек в мире до сих пор зависят от зерна из Украины.

«Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности. Гуманитарная программа «Зерно из Украины» служит достойной иллюстрацией этого,»
– сказал Кислица.

Напомним, украинский морской коридор создали после одностороннего выхода российской федерации из зерновых соглашений. Сейчас порты Большой Одессы и Дуная обеспечивают 93% экспорта продукции украинских аграриев. При этом россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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