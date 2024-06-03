Экспорт грузов из портов Большой Одессы достиг довоенного уровня

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

«Несмотря на постоянные атаки россиян, украинским портовикам удалось обработать 1 тысячу 737 судов. Благодаря объединенным усилиям Правительства, Администрации морских портов Украины, международных партнеров и всех работников портовой отрасли, удалось наладить стабильный экспорт украинской агропродукции морем», — отметили в министерстве.

Читайте также: Порты Большой Одессы заработали полноценно: первый за время войны контейнеровоз прошел морским коридором

Также стало известно, что порты Рени, Измаил, Усть-Дунайск с начала 2024 года переработали более 5,5 миллионов тонн грузов, из которых 4 миллиона тонн составил экспорт.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что украинская агропродукция отправляется из Украины морскими путями в около 40 стран мира.

«Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы… Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров», — отметил он.

По словам Кислицы, около 400 миллионов человек в мире до сих пор зависят от зерна из Украины.

«Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности. Гуманитарная программа «Зерно из Украины» служит достойной иллюстрацией этого,»

– сказал Кислица.

Напомним, украинский морской коридор создали после одностороннего выхода российской федерации из зерновых соглашений. Сейчас порты Большой Одессы и Дуная обеспечивают 93% экспорта продукции украинских аграриев. При этом россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.