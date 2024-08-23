Бавовна на Одещині: перші успіхи експерименту аграріїв для оборонної промисловості

Нагадаємо, у березні 2024 року на Одещині розпочався експеримент з вирощування бавовнику. Тоді дев’ять аграрних підприємств засіяли майже 120 кг насіння бавовнику на тестових ділянках площею від 0,2 до 0,5 га сумарною площею близько 5 га.

Перш за все ця рослина потрібна для оборонних цілей задля виробництва пороху, який роблять з бавовняної целюлози. наразі це дефіцитний товар не тільки в Україні, а й в усьому світі. Якщо одеські аграрії зможуть опанувати цю рослину, можна буде масштабувати цей проект та створювати власне виробництво пороху.

Перші результати на полях

Перші результати експерименту з вирощування бавовнику в Україні виявилися обнадійливими. Андрій Бутенко, керівник одного з фермерських господарств, що беруть участь у проекті, поділився позитивними спостереженнями. На експериментальній ділянці площею 0,2 га, де застосовується крапельне зрошення, рослини досягли висоти 50 см. Цікаво, що аномальна спека, викликана кліматичними змінами, несподівано сприяла розвитку культури.

Бутенко відзначив різні стадії розвитку рослин: від білих квіток, що символізують початок цвітіння, до фіолетових, які вказують на завершення цього процесу та формування коробочок з майбутнім урожаєм.

Успіх спостерігається не лише на окремій ділянці. Усі десять дослідницьких полів у різних регіонах країни демонструють обнадійливі результати. Навіть на ділянках без штучного зрошення, попри екстремальні погодні умови, рослини досягли півметрової висоти та вступили у фазу цвітіння.

Степан Чернявський, заступник комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, підкреслив актуальність проекту в контексті глобальної проблеми виробництва снарядів. Він зазначив, що ця проблема стосується не лише України, але й інших країн.

З огляду на це, міжнародні партнери надали Україні можливість експериментувати з п’ятьма сортами бавовнику європейської та турецької селекції. Андрій Кравченко, заступник директора департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики України, окреслив основні завдання дослідження: визначити придатність культури до вирощування в українських умовах, оцінити потенційну врожайність та дослідити можливість використання отриманої сировини для виробництва пороху.

Цей амбітний проект не лише відкриває нові перспективи для аграрного сектору України, але й може мати стратегічне значення для зміцнення обороноздатності країни.