В Одеському регіоні засіяли перші експериментальні поля стратегічної культури

Про це повідомляє департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

Фахівці Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР) засіяли поля з п’ятьма експериментальними сортами бавовнику.

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Українські селекціонери впевнені, що поряд із вирощуванням традиційних культур на півдні України складаються максимально сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування бавовнику. Особливо, в районах, які потерпають від стрімкої зміни кліматичних умов, що призводять до посухи.

У департаменті зазначили, що бавовник – це культура з практично безвідходним виробництвом: з нього отримують волокно (до 40%) і насіння (60%), з якого виготовляють технічну олію, макуху для тваринництва, а стулки коробочок використовують як біопаливо.

Крім того, відходи бавовнику є стратегічною сировиною для виробництва пороху, який необхідний для оборони України.

На Одещині близько 10 підприємств виявили бажання засіяти невеликі експериментальні поля, щоб визначити, наскільки цю культуру вигідно вирощувати в степовій зоні та який економічний потенціал вона матиме.

Наразі оборонний сектор потребує 10 тис. тонн бавовняної целюлози. Щоб отримати цей обсяг сировини необхідно мати площу посівів близько 30 тис. гектарів.

За результатами досліджень Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, урожайність бавовнику на суходолі – 1,8 т/га, а на зрошувальних землях – 2,7 т/га.

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