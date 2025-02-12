Відео відмінної роботи дронників представники бригади опублікували на своєму YouTube-каналі.

Незвичайну машину наші бійці помітили у лісопосадці на Лиманському напрямку фронту на Донеччині. За допомогою дрона на неї скинули потужну вибухівку. Вибух повністю знищив і бомбомет, і шасі, на якому його було встановлено. На відео помітно, як після детонації з барабана мимоволі вилітає кілька реактивних зарядів.

Зазначимо, що ідея росіян встановити морський бомбомет на сухопутну техніку – далеко не нова: перші фото та відео з такою технікою з’явилися ще наприкінці 2022 року, коли росіяни після розгрому свого угрупування у Харківській області поспіхом готували нову техніку для відправлення на фронт. Але для наших захисників вони виявились дуже рідкісною ціллю.

Що являє собою бомбомет «Смерч-2»

«Смерч-2» був прийнятий на озброєння ще радянської армії у 1961 році. Він здатний випускати 12 реактивних бомб, спочатку призначених для ураження підводних човнів і торпед. Такі установки можна побачити на багатьох кораблях будівництва часів СРСР. А дві подібні системи красувалися і на носі колишнього флагмана Військово-морських сил України «Гетьман Сагайдачний».

Водночас дальність стрілянини понад 5 км зі швидкістю польоту бомби 300 метрів на секунду і зарядом близько 113 кг вибухівки робить цю зброю вкрай грізним аргументом і для ударів по суші. «Смерч-2» цілком підходить для ударів «по площах», наприклад, щоб створювати великі проблеми піхоті, що закріпилася в посадці.

І незважаючи на те, що через свою значну вагу морська установка не вирізняється високою надійністю і має сумнівну бойову ефективність, вона цілком може забезпечити ворожій піхоті вдалий штурм якогось взводного опорного пункту наших Сил оборони. І тому можна лише привітати воїнів 63-ї бригади зі знищенням рідкісної і вельми «жирної» цілі.

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Джерело та фото: Думська