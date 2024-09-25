Волонтер, який постраждав від російського дрону, збирає кошти на РЕБ: як допомогти

Про Олександра Прокоп’єва «Одеське життя» розповідала влітку у публікації «Як працюють телеграм-канали сповіщення про тривогу і хто за ними стоїть?»

Крім ведення Телеграм-каналу, який сповіщає про тривоги, Олександр активно допомагає херсонцям, і днями на нього намагалися скинути дрон. Наразі молодик перебуває у лікарні, але продовжує збирати кошти на РЕБ, адже ситуації, коли волонтери стають «мішенями» для ворожих дронів-камікадзе, на жаль, у Херсоні вже «норма».

«Я починаю збір на РЕБ для нашої команди волонтерів. Нещодавно, як багато хто з вас бачив, я постраждав від ворожих дронів, що вбивають людей. Мені не потрібні кошти на лікування чи ще щось. Я знав, що я можу загинути, але це моє життя. Я живу цим. Головне, що завдяки нам з вами у хлопців є харчові продукти і не тільки. Дякую Вам.

Через дуже велику кількість атак дронів камікадзе ми змушені для себе придбати РЕБ. Це наше життя. Я дуже хочу жити і разом із вами побачити нашу перемогу»,

– написав у своєму Телеграм-каналі волонтер.

Він також додав, що ціль – зібрати 85 тисяч гривень на РЕБ. Все інше, зазначає Олександр, він якось спробує закрити сам.

Куди перераховувати кошти: