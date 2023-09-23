«Здобув вічне життя в бою»: народний меморіал на історичній одеській площі (фоторепортаж)

«Здобув вічне життя в бою…» – такий напис прочитали ми на одному з прапорів України, що встановлені на Катерининській площі. Прапори маленького розміру… На кожному – ім’я, позивний, дати народження і загибелі у цій війні.

На Катерининській площі – народний меморіал

Деякі дати вражають – людина загинула в перший день війни… Та вражає тут все.

Є прапори – з фото, більшість – без. Меморіал вже назвали народним. Так воно і є.

Легкий вітерець… Деякі вчитуються в написи, інші просто сидять мовчки, вдивляються.

Жінка питає в мене: «А от як дощі підуть? Осінь все-таки»… Пояснюю: це така акція. Подібні імпровізовані меморіали з’явились і в інших містах України…

Де буде алея з іменами Героїв?

Як повідомляло «Одеське життя», в Одесі вже представили оновлений проєкт Меморіалу воїнам, які віддали життя за незалежність України.

Нагадаємо, цей Меморіал розташований у сквері біля Одеської обладміністрації. Вздовж алеї на цьому меморіалі будуть встановлені спеціальні стенди із загартованого скла, на яких будуть нанесені імена всіх наших загиблих захисників.

Фото авторки