До одеських портів прямують три судна за майже 130 тисячами тонн зерна і руди

Три судна рухаються у напрямку портів Великої Одеси. Їх вантажитимуть українською продукцією в портах Південний та “Чорноморськ”.

Про це повідомив Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За його словами, балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та “Чорноморськ”.

На судна мають завантажити понад 127 тис. тонн української агропродукції та залізної руди. Потім вони вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Нагадаємо, першими тимчасово встановленим ВМС ЗСУ коридором скористалися балкери RESILENT AFRICA та AROYAT, які експортували понад 20 тис. тонн української агропродукції для країн Азії та Африки.

Також раніше “Одеське життя” писало про те, що на морській міні підірвався суховантаж, що прямував до Ізмаїла.

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Фото ілюстративне.