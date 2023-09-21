На морській міні підірвався суховантаж, що прямував до Ізмаїла

У Чорному морі приблизно за 40 кілометрів від румунського узбережжя на морській міні підірвалося вантажне судно Seama. Суховантаж віз цемент до Ізмаїла.

Про це повідомляє CNN.

Судно зареєстроване в африканському Того. За попередніми даними, вибух стався у машинному відділенні судна. 12 членів екіпажу евакуювали та доставили для медичної допомоги до порту Суліна, який знаходиться біля кордону з Україною.

Як стверджують члени екіпажу, судно вибухнуло на міні. У той же час румунська влада поки не підтверджує причину вибуху.

Нагадаємо, росіяни постійно атакують портову інфраструктуру України, зокрема в Ізмаїльському районі.

Небезпека зберігається як на суші, так і в морі: