На морській міні підірвався суховантаж, що прямував до Ізмаїла

У Чорному морі приблизно за 40 кілометрів від румунського узбережжя на морській міні підірвалося вантажне судно Seama. Суховантаж віз цемент до Ізмаїла.
Про це повідомляє CNN.
Судно зареєстроване в африканському Того. За попередніми даними, вибух стався у машинному відділенні судна. 12 членів екіпажу евакуювали та доставили для медичної допомоги до порту Суліна, який знаходиться біля кордону з Україною.
Як стверджують члени екіпажу, судно вибухнуло на міні. У той же час румунська влада поки не підтверджує причину вибуху.
Нагадаємо, росіяни постійно атакують портову інфраструктуру України, зокрема в Ізмаїльському районі.
Небезпека зберігається як на суші, так і в морі:
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