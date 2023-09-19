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В одеські порти тимчасовим коридором почали заходити цивільні судна

В одеські порти тимчасовим коридором почали заходити цивільні судна

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором до портів Одеської області. Раніше цей маршрут використовували для евакуації заблокованих через війну суден.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден з портів Одеси, Чорноморська та Південного балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту Чорноморськ під навантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії. Судна знаходяться під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України», – зазначив міністр.

Як уточнив Кубраков, судно RESILIENT AFRICA з 3 тисяч тонн пшениці вийшло з Чорноморська і рухається в напрямку Босфору.

Нагадаємо, що раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. Так, з 15 серпня тимчасовим коридором користувалися 5 суден: контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY та PUMA.

Яка ситуація у Дунайських портах

Кількість суден у порту “Рені” 18 вересня, згідно з даними додатку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, збільшилася до 56 проти 18 на минулому тижні, очікується прибуття 10 суден.

Крім того, цього ж дня в порту “Ізмаїл” (Одеська область) налічувалося 74 судна проти 68 минулої середи. Очікується прибуття 36 судів.

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