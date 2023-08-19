Перше судно пройшло: 30 тисяч тонн гуманітарного вантажу доставлено з Одеси до Стамбула

Перше судно, яке скористалося тимчасовим коридором у Чорному морі, 18 серпня прибуло до Стамбула.

Контейнеровоз Joseph Schulte успішно пройшов через турецьку протоку Босфор і кине якір у порту Амбарлі на півдні Стамбула, пише Reuters.

На борту судна – понад 30 тис. тонн вантажу, зокрема продовольство.

Нещодавно Україна оголосила про тимчасовий коридор у Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися у пастці в її портах після виходу Росії із “зернової угоди”. У РФ не вказали, чи дотримуватиметься країна умов судноплавного коридору

Цим маршрутом 16 серпня скористалося судно JOSEPH SCHULTE (під прапором Гонконгу), заблокований росією чорноморський порт Одеса, де знаходився з 23 лютого 2022 року.

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17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». Президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Він направив листи турецькому лідеру Реджепу Тайіпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога у тристоронньому форматі.

Міноборони Росії заявило, що у зв’язку із припиненням «зернової ініціативи» окупанти з 20 липня розглядатимуть усі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як «потенційних перевізників вантажів військового призначення». Українське Міноборони дало дзеркальну відповідь.

Після одноосібного виходу із «зернової угоди» росія регулярно атакує портову інфраструктуру України. За даними МЗС, за перші 9 днів після зриву зернової ініціативи росія своїм обстрілом знищила 180 тисяч тонн українського зерна.

Тимчасові маршрути почали діяти з 8 серпня 2023 р. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (ІМВ).

Востаннє судно виходило у рамках «зернової угоди» 16 липня з порту Одеса.

Передбачається, що цей маршрут використовуватиметься насамперед для евакуації суден, які знаходилися в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії.

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