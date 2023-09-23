В одесские порты направляются три судна за почти 130 тысячами тонн зерна и руды

Три судна двигаются в направлении портов Большой Одессы. Их будут грузить украинской продукцией в портах Пивденный и «Черноморск».

Об этом сообщил Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По его словам, балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и двигаются в направлении портов Южный и Черноморск.

На суда должны скачать более 127 тыс. тонн украинской агропродукции и железной руды. Затем они отправятся в направлении Китая, Египта и Испании.

Напомним, первым временно установленным ВМС ВСУ коридором воспользовались балкеры RESILENT AFRICA и AROYAT, экспортировавшие более 20 тыс. тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки.

Также ранее «Одесская жизнь» писала, что на морской мине подорвался сухогруз, направлявшийся в Измаил.

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Фото иллюстративное.