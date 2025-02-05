Як стало відомо сьогодні, 5 лютого 2025 року, під час чергової сесії Одеської міськради, депутати міськради просять внести зміни до проекту регіонального плану управління відходами, щоб повернути втрачений грант.

Міська рада просить Кіпера дати доручення департаменту екології та природних ресурсів щодо впровадження кластерного підходу та сучасних європейських практик у сфері обробки відходів, оскільки коштів на будівництво сміттєпереробного заводу в місцевих бюджетах не передбачено, а шведи відкликали відповідний грант.

«Закликаємо Вас ініціювати конструктивний діалог між Одеською ОДА, Одеською міською територіальною громадою та міжнародними партнерами для розробки ефективного механізму реалізації екологічної політики в регіоні», – йдеться у тексті звернення.

Як зазначив депутат міськради Олександр Іваницький, у проекті було чотири обласні центри, але виключили лише Одеську область, а Полтавська, Харківська та Івано-Франківська області залишилися у програмі.

За словами міського голови Геннадія Труханова, шведська сторона зазначила, що не було порозуміння між потенційними донорами та обласною владою. Він також наголосив на важливості цього проекту для Одеси та відзначив, що потрібно об’єднатися з обласною владою та повернутися до переговорів зі шведськими донорами.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Одеса стала однією з чотирьох громад-учасників програми, у межах якої для міста мають розробити сучасний план управління відходами.

31 січня 2025 року шведський уряд надіслав до Одеської міськради листа, в якому констатував відсутність взаємодії між одеською територіальною громадою та Одеською ОВА щодо участі у програмі, і тому Одесу виключили з неї.

У зв’язку з цим департамент міського господарства міськради звернувся до депутатів з проханням налагодити взаємодію з ОВА для врегулювання повернення міста до шведської програми.

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