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Під Одесою виявили нелегальне звалище побутових відходів

Під Одесою виявили нелегальне звалище побутових відходів

Несанкціоноване звалище біля села Кремидівка Одеського району було виявлено під час позапланової перевірки екологів. Відходами забруднено близько 2 га земельних ресурсів.

Про це повідомили в Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

Екологи провели розрахунки збитків, завданих навколишньому середовищу – внаслідок самовільного скидання побутових відходів засмічено близько 2 га землі.

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звалище у Кремідівці

«Землекористувач не забезпечив захист земель від негативного впливу та не вжив заходів щодо ліквідації наслідків цього впливу», – зазначили в інспекції.

Матеріали за цим фактом направлено до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до відповідальності.

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