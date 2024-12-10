Під Одесою виявили нелегальне звалище побутових відходів

Несанкціоноване звалище біля села Кремидівка Одеського району було виявлено під час позапланової перевірки екологів. Відходами забруднено близько 2 га земельних ресурсів.
Про це повідомили в Державній екоінспекції Південно-Західного округу.
Екологи провели розрахунки збитків, завданих навколишньому середовищу – внаслідок самовільного скидання побутових відходів засмічено близько 2 га землі.
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«Землекористувач не забезпечив захист земель від негативного впливу та не вжив заходів щодо ліквідації наслідків цього впливу», – зазначили в інспекції.
Матеріали за цим фактом направлено до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до відповідальності.
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