Как стало известно сегодня, 5 февраля 2025 года, во время очередной сессии Одесского горсовета, депутаты горсовета просят внести изменения в проект регионального плана управления отходами, чтобы вернуть потерянный грант.

Горсовет просит Кипера дать поручение департаменту экологии и природных ресурсов по внедрению кластерного подхода и современных европейских практик в сфере обработки отходов, поскольку средства на строительство мусороперерабатывающего завода в местных бюджетах не предусмотрены, а шведы отозвали соответствующий грант.

«Призываем Вас инициировать конструктивный диалог между Одесской ОГА, Одесской городской территориальной громадой и международными партнерами для разработки эффективного механизма реализации экологической политики в регионе», – сказано в тексте обращения.

Как отметил депутат горсовета Александр Иваницкий, в проекте было четыре областных центра, но исключили только Одесскую область, а Полтавская, Харьковская и Ивано-Франковская области остались в программе.

По словам городского головы Геннадия Труханова, шведская сторона отметила, что не было взаимопонимания между потенциальными донорами и областными властями. Он также подчеркнул важность этого проекта для Одессы и отмети, что нужно объединиться с областными властями и вернуться к переговорам со шведскими донорами.

Напомним, в ноябре 2024 года Одесса стала одной из четырех громад-участников программы, в рамках которой для города должны разработать современный план управления отходами.

31 января 2025 года шведское правительство направило в Одесский горсовет письмо, в котором констатировало отсутствие взаимодействия между одесской территориальной громадой и Одесской ОВА относительно участия в программе, и поэтому Одессу исключили из нее.

В этой связи департамент городского хозяйства горсовета обратился к депутатам с просьбой наладить взаимодействие с ОВА для урегулирования возвращения города к шведской программе.

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