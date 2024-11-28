Одесу навчать управляти відходами за європейськими стандартами

Про це повідомляє Одеська міська рада.

У рамках програми, яка триватиме з 2024 по 2027 рік, у місті розроблять сучасний план управління відходами. Це дасть змогу залучити інвесторів для створення необхідної інфраструктури та розв’язання проблем, які накопичувалися роками.

«Вони стануть тією пропозицією, під яку зможемо швидше і на зрозумілих умовах знайти інвесторів для реалізації давно назрілих проєктів для Одеси», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Програма створена урядом Швеції як результат досягнутих домовленостей під час робочого візиту президента Володимира Зеленського до Швеції два роки тому. Шведські експерти проаналізували ситуацію з відходами в Україні та визначили напрямки співпраці.

Програма складатиметься з 10 компонентів, які реалізовуватимуться на національному та регіональному рівнях. Серед них:

нові підходи до тарифоутворення у сфері управління відходами за принципом «забруднювач платить»,

планування управління відходами за європейськими стандартами,

обробка біологічних відходів,

впровадження системного підходу щодо зменшення обсягу газів на сміттєвих полігонах.

Нагадаємо, рік тому було підписано меморандум про будівництво семи сміттєпереробних заводів у семи громадах Одеської області.