Одесу навчать управляти відходами за європейськими стандартами

Одеса стала одним із чотирьох учасників нового урядового проєкту Швеції з реформування системи управління відходами в Україні.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
У рамках програми, яка триватиме з 2024 по 2027 рік, у місті розроблять сучасний план управління відходами. Це дасть змогу залучити інвесторів для створення необхідної інфраструктури та розв’язання проблем, які накопичувалися роками.
«Вони стануть тією пропозицією, під яку зможемо швидше і на зрозумілих умовах знайти інвесторів для реалізації давно назрілих проєктів для Одеси», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.
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Програма створена урядом Швеції як результат досягнутих домовленостей під час робочого візиту президента Володимира Зеленського до Швеції два роки тому. Шведські експерти проаналізували ситуацію з відходами в Україні та визначили напрямки співпраці.
Програма складатиметься з 10 компонентів, які реалізовуватимуться на національному та регіональному рівнях. Серед них:
- нові підходи до тарифоутворення у сфері управління відходами за принципом «забруднювач платить»,
- планування управління відходами за європейськими стандартами,
- обробка біологічних відходів,
- впровадження системного підходу щодо зменшення обсягу газів на сміттєвих полігонах.
Нагадаємо, рік тому було підписано меморандум про будівництво семи сміттєпереробних заводів у семи громадах Одеської області.