Новини Одеси та Одеської області

Одесу навчать управляти відходами за європейськими стандартами

Одесу навчать управляти відходами за європейськими стандартами

Одеса стала одним із чотирьох учасників нового урядового проєкту Швеції з реформування системи управління відходами в Україні.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

У рамках програми, яка триватиме з 2024 по 2027 рік, у місті розроблять сучасний план управління відходами. Це дасть змогу залучити інвесторів для створення необхідної інфраструктури та розв’язання проблем, які накопичувалися роками.

«Вони стануть тією пропозицією, під яку зможемо швидше і на зрозумілих умовах знайти інвесторів для реалізації давно назрілих проєктів для Одеси», – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте також: В Одеській області компанія з назвою «Екологія» забруднювала довкілля

Програма створена урядом Швеції як результат досягнутих домовленостей під час робочого візиту президента Володимира Зеленського до Швеції два роки тому. Шведські експерти проаналізували ситуацію з відходами в Україні та визначили напрямки співпраці.

Програма складатиметься з 10 компонентів, які реалізовуватимуться на національному та регіональному рівнях. Серед них:

  • нові підходи до тарифоутворення у сфері управління відходами за принципом «забруднювач платить»,
  • планування управління відходами за європейськими стандартами,
  • обробка біологічних відходів,
  • впровадження системного підходу щодо зменшення обсягу газів на сміттєвих полігонах.

Нагадаємо, рік тому було підписано меморандум про будівництво семи сміттєпереробних заводів у семи громадах Одеської області.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk