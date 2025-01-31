За інформацією екологів, зібраний мазут наразі зберігається у спеціальних приміщеннях, проте механізм його утилізації та джерела фінансування цього процесу поки що не визначені. Крім місцевих фахівців, до вивчення ситуації планують долучитися експерти з Нідерландів і Японії.

Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці затонули російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Внаслідок аварії в Чорне море потрапило понад 4000 тонн мазуту. Попередня оцінка збитків від розливу нафтопродуктів становить 14 мільярдів доларів. За даними науковців, це найбільший подібний випадок в історії мореплавства Чорного моря.

Раніше ми розповідали, що На одеському узбережжі знову знайшли сліди мазуту, а одеський порт встановить спеціальні очисні огорожі.