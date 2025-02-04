Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Одесского городского совета 3 февраля.

В ноябре 2024 года Одесса стала одной из четырех громад – участников программы, в рамках которой для города должны разработать современный план управления отходами.

По словам директора департамента городского хозяйства Леонида Гребенюка, 31 января 2025 года шведское правительство направило в Одесский городской совет письмо, в котором констатировал отсутствие взаимодействия между одесской территориальной громадой и Одесской областной госадминистрацией относительно участия в программе, поэтому Одессу исключили из нее.

Поэтому департамент городского хозяйства горсовета обратился к депутатам с просьбой наладить взаимодействие с ОВА для урегулирования возвращения города к шведской программе.

Что известно о программе

Программа создана правительством Швеции как результат достигнутых договоренностей во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Швецию два года назад. Шведские эксперты проанализировали ситуацию с отходами в Украине и определили направления сотрудничества.

Программа будет состоять из 10 компонентов, которые будут реализовываться на национальном и региональном уровнях. Среди них:

новые подходы к тарифообразованию в сфере управления отходами по принципу «загрязнитель платит»,

планирование управления отходами по европейским стандартам,

обработка биологических отходов,

внедрение системного подхода по уменьшению объема газов на мусорных полигонах.

Ранее был подписан меморандум о строительстве семи мусороперерабатывающих заводов в семи громадах Одесской области.

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