На Одещині завдяки сервісу «ЕкоЗагроза» швидко прибрали сміттєзвалище

Як зазначається, електронне звернення щодо сміттєзвалища надійшло на розгляд до Держекоінспекції через сервіс «ЕкоЗагроза». Після перевірки інформації був направлений офіційний лист до Роздільнянської міської ради із закликом до ліквідації звалища.

Місцева влада оперативно відреагувала на звернення. Як повідомила пресслужба міськради, відповідні заходи з очищення території були проведені, і незаконне сміттєзвалище ліквідували.

Раніше Держекоінспекція вже звертала увагу на проблему утилізації відходів у регіоні та продовжує працювати над дотриманням екологічного законодавства.

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