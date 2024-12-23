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На Одещині завдяки сервісу «ЕкоЗагроза» швидко прибрали сміттєзвалище

На Одещині завдяки сервісу «ЕкоЗагроза» швидко прибрали сміттєзвалище

На Одещині біля залізничної станції «Карпове» у селі Виноградар виявили незаконне сміттєзвалище. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Як зазначається, електронне звернення щодо сміттєзвалища надійшло на розгляд до Держекоінспекції через сервіс «ЕкоЗагроза». Після перевірки інформації був направлений офіційний лист до Роздільнянської міської ради із закликом до ліквідації звалища.

Місцева влада оперативно відреагувала на звернення. Як повідомила пресслужба міськради, відповідні заходи з очищення території були проведені, і незаконне сміттєзвалище ліквідували.

сміття

Раніше Держекоінспекція вже звертала увагу на проблему утилізації відходів у регіоні та продовжує працювати над дотриманням екологічного законодавства.

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