Депутати не домовились: що буде далі з перейменуванням міста Южне

Раніше депутати не змогли визначитися з новою назвою міста. І міський голова разом з депутатами погодив рішення про звернення до Нацкомісії. Адже на думку представників місцевої влади, Южне має бути виключене з переліку на перейменування.

Але під час учорашньої сесії стало відомо, що до виконавчого комітету надійшла відповідь про неможливість виключення Южного зі списку на перейменування, повідомляє одне з регіональних видань.

Тому депутати мали вчора визначитись з новою назвою міста та обрати одне із найменувань, за яке було віддано найбільшу кількість голосів – “Південне”, “Оріяна”, “Аненталь/Порт-Аненталь”.

Міський голова Володимир Новацький запропонував підтримати звичайний переклад на українську – назву “Південне”, адже саме вона набрала найбільшу кількість голосів серед мешканців.

Але раніше “Одеське життя” писало, що Южне не може називатися Південним. На думку керівниці Южненського телебачення Ольги Годовенко, місто Южне отримало свою назву, яка носить імперське коріння. Адже південним воно було відносно Москви, а не України. Більш того, місто знаходиться північніше самої Одеси. Тому залишати теперішню назву чи робити її переклад є недоречним, вважає журналістка.

Та під час вчорашнього голосування жодна із запропонованих назв не набрала необхідну кількість голосів серед депутатського корпусу.

Таким чином, місцеві депутати Южного разом з міським головою віддали долю назви міста в руки народних депутатів. Тому рішення про перейменування будуть приймати у столиці.