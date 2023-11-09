Перейменування міста Южне: депутати виступили проти

Про це повідомляють місцеві інтернет-видання.

Сьогодні депутати мали визначитись з одним із чотирьох варіантів, який відправлять до Києва на узгодження – Південне, Аненталь, Порт-Аненталь та Оріяна.

Але в ході засідання депутати дійшли висновку, що треба написати звернення до Національної комісії зі стандартів державної мови аби виключити з переліку населених пунктів, які підлягають перейменуванню.

У зверненні депутати керуватимуться висновком Одеської юридичної академії, який отримали ще у 2021 році. У ньому йдеться, що назва міста “Южне” – це власна назва української мови та іменник прикметникового значення.

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Депутати планують своє письмове звернення надіслати до кінця грудня. Отже, як бачимо, найближчим часом свою назву місто не змінить.

Але є депутати, які переймаються тим, що може бути втрачений час. І якщо Нацкомісія вже внесла місто в перелік для перейменування, а рішення місцевою владою прийняте не буде, то вони назвуть його на свій розсуд.

В результаті міський голова разом з депутатами погодив рішення про звернення до Нацкомісії – на їхню думку Южне має бути виключене з переліку на перейменування.

Нагадаємо, 23 жовтня, у Южненській міськраді підрахували голоси за перейменування міста. З поміж понад 2 тисяч городян, які віддали свій голос, 80% проголосували за назву “Південне”. У голосуванні тоді взяло участь близько 11% населення міста, які мали право віддати свій голос.