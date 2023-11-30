Одеські депутати виступили проти перейменування вулиць: які назви не сподобались

Про це стало відомом на сесії Одеської міськради, яка відбулася вчора, 29 листопада.

Частину депутатів на учорашній сесії не задовольнили назви вулиць, які на сесії назвали “фруктовими”.

А саме питання перейменування вулиць в Одесі викликало серед депутатів дискусії.

Депутат Роман Сеник розкритикував запропоновані “фруктові” назви – Персикова, Сливова, Малинова, Обліпихова та Томатна. Він не розуміє, чому ці вулиці маюсь носити такі назви. Тому запропонував “фруктовий кошик” замінити на щось більш прийнятне й цікаве. Ці назви, на думку депутата, виглядають “слабенько”.

Депутат Василь Ієремія взагалі запропонував оголосити мораторій на перейменування вулиць, доки триває війна.

Але депутатам було роз’яснено, що кроків з перейменування вимагає закон про декомунізацію, тому визначатися з новими назвами все одно доведеться.

Обговорення рішення про перейменування вулиць тривало довго, але депутати не домоглися спільного рішення, тому документ з перейменування 69 топонімічних назв відправили на доопрацювання.

Депутат Петро Обухов з цим не погодився, він запропонував виключити “фруктові” назви, але проголосувати за проєкт в цілому. Він пояснив, що доки депутати не проголосували за перейменування, то, наприклад, зараз не можна перейменувати вулицю Генерала Бочарова на честь героя України Владислава Бувалкіна, який загинув у березні 2022 року.

Фото: Одеська міськрада