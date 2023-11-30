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Одеські депутати виступили проти перейменування вулиць: які назви не сподобались

Одеські депутати виступили проти перейменування вулиць: які назви не сподобались

Одеські депутати не підтримали нові варіанти назв вулиць, які запропонувала топонімічна комісія та за які вже віддали свої голоси мешканці Одеси під час онлайн-голосування.

Про це стало відомом на сесії Одеської міськради, яка відбулася вчора, 29 листопада.

Частину депутатів на учорашній сесії не задовольнили назви вулиць, які на сесії назвали “фруктовими”.

А саме питання перейменування вулиць в Одесі викликало серед депутатів дискусії.

Депутат Роман Сеник розкритикував запропоновані “фруктові” назви – Персикова, Сливова, Малинова, Обліпихова та Томатна. Він не розуміє, чому ці вулиці маюсь носити такі назви. Тому запропонував “фруктовий кошик” замінити на щось більш прийнятне й цікаве. Ці назви, на думку депутата, виглядають “слабенько”.

Депутат Василь Ієремія взагалі запропонував оголосити мораторій на перейменування вулиць, доки триває війна.

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Але депутатам було роз’яснено, що кроків з перейменування вимагає закон про декомунізацію, тому визначатися з новими назвами все одно доведеться.

Обговорення рішення про перейменування вулиць тривало довго, але депутати не домоглися спільного рішення, тому документ з перейменування 69 топонімічних назв відправили на доопрацювання.

Депутат Петро Обухов з цим не погодився, він запропонував виключити “фруктові” назви, але проголосувати за проєкт в цілому. Він пояснив, що доки депутати не проголосували за перейменування, то, наприклад, зараз не можна перейменувати вулицю Генерала Бочарова на честь героя України Владислава Бувалкіна, який загинув у березні 2022 року.

Фото: Одеська міськрада

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