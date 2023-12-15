Депутаты не договорились: что будет дальше с переименованием города Южный

Ранее депутаты не смогли определиться с новым названием города. И мэр вместе с депутатами согласовал решение об обращении в Нацкомиссию. Ведь, по мнению представителей местных властей, Южный должен быть исключен из перечня на переименование.

Но на вчерашней сессии стало известно, что в исполнительный комитет поступил ответ о невозможности исключения Южного из списка на переименование, сообщает одно из региональных изданий.

Поэтому депутаты должны были вчера определиться с новым названием города и выбрать одно из наименований, за которое было отдано наибольшее количество голосов — «Південне», «Ориана», «Аненталь/Порт-Аненталь».

Городской голова Владимир Новацкий предложил поддержать обычный перевод на украинский — название «Південне», ведь именно он набрал наибольшее количество голосов среди жителей.

Но раньше «Одесская жизнь» писала, что Южный не может называться «Південним». По мнению руководительницы Южненского телевидения Ольги Годовенко, город Южный получил свое название, носящее имперские корни. Ведь южным оно было по отношению к Москве, а не Украине. Более того, город находится севернее самой Одессы. Поэтому оставлять настоящее название или делать его перевод неуместно, считает журналистка.

Но во время вчерашнего голосования ни одно из предложенных названий не набрало необходимое количество голосов среди депутатского корпуса.

Таким образом, местные депутаты Южного вместе с мэром отдали судьбу названия города в руки народных депутатов. Потому решение о переименовании города будут принимать в столице.